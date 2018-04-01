В Московской области вечером в субботу, 31 марта задержали Артема Любимова — одного из лидеров протестного движения в Волоколамске, активисты которого требуют закрыть мусорный полигон «Ядрово». Его обвиняют в неповиновении требованию сотрудника полиции. Любимов задержан на 48 часов (до заседания суда), поэтому не сможет выступить на экологическом митинге, который был запланирован на понедельник.

Любимова задержали вечером в субботу сотрудники ДПС. Он ехал из Москвы в Волоколамск. После досмотра машины сотрудниками полиции Любимова и его водителя доставили в ОМВД по городскому округу Истра, где был составлен протокол о его задержании. Любимову вменяется нарушение первой части статьи 19.3 Административного кодекса России — «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей».

Если суд признает Любимова виновным, его задержат на 15 суток или выпишут штраф до тысячи рублей. Сам активист с доводами полиции не согласен. После задержания он подал в дежурную часть заявление о превышении производившими задержание сотрудниками полиции своих полномочий. Кроме того, он объявил голодовку в знак протеста против задержания. Любимов и его соратники считают, что при помощи задержания власти хотят воспрепятствовать проведению митинга на главной площади Волоколамска, который должен начаться в 12:00. «Есть большая вероятность, что подмосковные власти весьма обиделись на это обращение волоколамских активистов», — считают активисты.

Активисты решили проводить новый митинг из-за того, что власти отказались вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации. Обещание ввести режим ЧС было сделано администрацией на предыдущей стихийной акции протеста.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: The Village