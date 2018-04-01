В аэропорту Кемерова избили и насильно отправили назад в Москву блогера Михаила Светова, прилетевшего читать лекцию. Он призвал слушателей лекции не пытаться прийти на нее. «У них был адрес, где я буду выступать. Они туда обязательно прийдут. Уходите, чтобы у вас не было проблем», — написал Светов.

Блогер рассказал, что сразу после прилета его «выхватили 15 крепко сбитых человек в штатском». Затем они силой завели Светова в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон. Неизвестные угрожали и избили блогера. «Эскортом, под локотки, завели в салон самолета» и «силой посадили на рейс обратно в Москву». Блогер добавил, что неизвестные «представились шахтерами, но действовали полностью скоординировано с работниками аэропорта». Что стало причиной нападения, Светов не сказал.

В Кемерове он должен был выступить с лекцией «Почему нельзя доверять государству».

Источник: фейсбук Михаила Светова