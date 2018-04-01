Потепление до плюс 15 градусов ожидается в Москве к воскресенью, 8 апреля. При этом в начале недели ожидается облачная погода и дожди.

«На предстоящей неделе днем плюс 5–10 градусов, 5 и 6 апреля к Пасхе дневная температура ожидается до плюс 15 градусов», — заявил сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, теплеть начало еще в субботу, 31 марта. «Ночью проходил первый теплый фронт, немножко снег выпал и вчера днем уже был плюс. Сегодня днем тоже плюсовая температура, снег растаял, наверное, на 5 сантиметров», — сказал Цыганков.

Синоптик предполагает, что снег растает к середине апреля.

Источник: РИАМО