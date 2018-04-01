На митинге в Волоколамске задержали пять человек: четверых активистов «Другой России» (Ольгу Шалину, Владислава Глумова, Михаила Акселя и Михаила Галяшкина) и члена Российской коммунистической рабочей партии Азамата Каримова. Последний держал на акции плакат с надписью «Позор мусорным баронам!».

Всех задержанных доставили в ОВД Волоколамска.

Митингующие требуют закрытия свалки «Ядрово» и освобождения лидера местного протестного движения Артема Любимова, задержанного ночью накануне акции. По итогу митинга будет подписана резолюция. Это уже второй митинг на этой неделе: после стихийной акции в четверг, собравшей несколько тысяч горожан, власти пообещали ввести режим ЧС, однако этого сделано не было, поэтому активисты объявили о проведении нового митинга.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «ОВД Инфо», канал «Прямое действие»