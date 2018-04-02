Полиция задержала около здания Госдумы правозащитницу Алену Попову, которая пришла туда с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого. Ее доставили в ОВД вместе с изготовленной конструкцией.

Сама Попова называет свою поделку протоСлуцким. К фигуре депутата прикреплен дудл с его диалогом про зайчуток и любовниц. По словам активистки, у нее есть еще пять таких копий.

Если бы Попову не задержали, она бы устроила картонному Слуцкому путешествие по Москве. Его планировалось сводить в кафе, прокатить на метро и отправить полюбоваться местными достопримечательностями.

По словам полицейских, Попову задержали за проведение пикета с использованием сборно-разборной конструкции без предварительного уведомления. В этом случае требуется подать заявку за три дня. Активистке грозит штраф на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. Помимо The Village, акцию протеста поддержали свыше 20 изданий.

Источник: Алена Попова