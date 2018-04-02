В понедельник, 2 апреля, в московском музее-заповеднике «Царицыно» проходит семейный инклюзивный фестиваль «#Люди как люди», приуроченный ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Фестиваль длится семь часов — с 10:30 до 17:30. За это время покажут выставку работ специальных мастерских, театральные постановки, музыкальные выступления, а также проведут мастер-классы и семинары для детей и родителей. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Участником фестиваля может стать любой. Приглашаются не только родители и родственники детей с аутизмом, но и все, кому небезразлична эта тема.

Источник: организаторы фестиваля