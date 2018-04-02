В Государственную думу внесли законопроект о блокировке доступа к сайтам с информацией, которую суд признал порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Контролировать передачу сведений для блокировки сайтов Роскомнадзору будет служба судебных приставов. После истечения срока исполнения судебного решения об удалении порочащих сведений они должны будут уведомить регулятор о необходимости внести ресурс в реестр.

Предполагается, что принятие поправок обеспечит защиту прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации.

Сейчас в России нельзя потребовать заблокировать информацию, признанную порочащей честь и достоинство. Приставы лишь могут периодически штрафовать ответчика за неисполнение решения об удалении информации. Так, например, обстоит дело с фильмом Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: Государственная дума