Фонд содействия решению проблем аутизма «Выход», сообщество Autism.help и социальная сеть «ВКонтакте» запустили онлайн-тест, который поможет понять, как вести себя при встрече с аутизмом.

Пользователям предстоит ответить, как бы они повели себя в восьми различных ситуациях. Некоторые из них касаются встречи детей с аутизмом в общественных местах — например, в торговых центрах или поликлиниках. Другие посвящены общению с родителями, узнавшими о диагнозе.

Прошедшие тест получают виртуальный подарок — синего медвежонка.

Ранее The Village рассказывал, как понять, что у ребенка аутизм, и как с этим диагнозом живут взрослые.

Источник: «ВКонтакте»