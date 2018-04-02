Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обяжет владельцев торговых комплексов перенести кинотеатры и детские игровые комнаты на нижние этажи. Соответствующие законодательные инициативы появятся уже этой весной.

Авторы проекта ожидают начало реорганизации ТЦ до конца года. Вместе с тем планируется усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Сеть кинотеатров «Каро» сообщила о невозможности переноса кинозалов на нижние этажи в большинстве существующих торговых центров. Поддержали инициативу кинотеатры «Формула кино» и «Синема парк», подчеркнув, что ее реализация возможна только при строительстве новых объектов.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

The Village рассказывал, как торговые центры выполняют пожарные требования.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: ТАСС