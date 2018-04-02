Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и подготовке куличей и яиц к Пасхе, которую православные христиане отметят 8 апреля.

При покупке яиц покупателям следует обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Скорлупа не должна иметь повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета.

Покупать яйца нужно только в местах санкционированной торговли, а дома держать в холодильнике. Диетические яйца хранятся до семи суток, а столовые — до 25 дней. Перед приготовлением яйца нужно помыть с мылом, после чего варить не меньше десяти минут с момента закипания.

Окрашивать яйца безопаснее разрешенными пищевыми красителями или луковой шелухой. Уже сваренные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

При покупке готового кулича советуют посмотреть на его состав. В приготовлении качественного продукта используют яйца, сливочное масло и сахар. Верхушка кулича, как правило, сухая. Не покупать лучше изделия, посыпанные кондитерскими шариками. Вместо этого лучше приобрести кулич, украшенный миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью, цукатами и сухофруктами. Нижняя часть кулича должна быть без подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Творог для приготовления пасхи должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Украсить изделие советуют цукатами, орехами и сухофруктами.

Россиян призвали также не переедать и не злоупотреблять алкоголем в праздник.

Источник: агентство «Москва»