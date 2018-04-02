Сеть кинотеатров «Каро» с 7 апреля начнет показывать социальные ролики о пожарной безопасности перед сеансами. Ранее этого потребовал глава МЧС России Владимир Пучков.

Демонстрацию роликов готова ввести и объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».

«Мы считаем показ таких роликов в кинотеатрах целесообразным. Мы думаем, что нужно делать все не только для предотвращения чрезвычайных ситуаций, но и для повышения информированности посетителей о том, как правильно себя вести в случае пожара», — отметили представители сети.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове случился 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

The Village рассказывал, как торговые центры выполняют пожарные требования.

Источник: «Москва»