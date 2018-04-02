Выставленный на продажу теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», приобретет ФГБУ «Канал имени Москвы». Компания управляет каналом между реками Волга и Москва и гидротехническими сооружениями в Центральной России.

Теплоход превратят в судно-музей, который пришвартуют у набережной парка Горького. Плавучий музей сможет также совершать речные круизы. Внутри планируется создать интерактивную экспозицию об истории канала и банкетный зал. Здесь же будут демонстрировать хроники и современные технологии, а также транслировать советские фильмы. Сделку стоимостью в 20 миллионов рублей закроют до 19 апреля.

Вопрос о модернизации «яхты Сталина» рассмотрят в мэрии Москвы. Стоимость ремонтных работ оценивается в 50 миллионов рублей. Предполагается, что проект полностью или частично профинансирует инвестор. Открыть судно для посетителей могут в апреле 2019 года.

Теплоход «Максим Горький» построили в 1934 году по распоряжению Иосифа Сталина в Нижнем Новгороде. Судно обслуживало первых лиц СССР, а в 1960-е годы перевозило горожан на подмосковные пляжи. До 2015-го тут проводились банкеты. Два года назад «яхту Сталина» законсервировали.

Источник: «Коммерсантъ»