Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Объяснение для Роскомнадзора

Telegram разъяснил Роскомнадзору принципы шифрования данных пользователей. Мессенджер настаивает на том, что предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки технически невозможно. В частности, сообщения из секретных чатов никогда не хранятся на серверах Telegram. Приложение обязано выполнить требования до 4 апреля, в противном случае Роскомнадзор обратится в суд для его блокировки.

Кинотеатры на первом этаже

Владельцев ТЦ обяжут перенести кинотеатры и детские игровые комнаты на нижние этажи. Начать реорганизацию комплексов планируется уже в этом году. Сеть кинотеатров «Каро» назвала инициативу неосуществимой в большинстве торговых центров. Кинотеатры «Формула кино» и «Синема парк» подчеркнули, что реализовать проект можно только при строительстве новых объектов.

Trade-in айпэдов

Магазины re:Store, Cstore и «М.Видео» запустят бессрочный Trade-in планшетов Apple. Скидка на гаджет зависит от его состояния и определяется специальным ПО. В re:Store, например, новый планшет выйдет на 35 % дешевле, тогда как скидка в «М.Видео» составит от 1,5 до 9 тысяч рублей.

Удавшийся бойкот

В прошедшие выходные торговые центры сообщили о резком падении посещаемости на 10–20 %. Происходящее связывают с негативным информационным фоном после пожара в Кемерове и объявленным в социальных сетях бойкотом с требованием перепроверить пожарную безопасность в общественных заведениях.

Невыгодные рейсы через Москву

Минфин предлагает поддержать авиаперелеты между регионами России, сделав невыгодными внутренние рейсы с пересадками в Москве. НДС для рейсов, выполняемых через столицу, намерены поднять до 18 %. Для немосковских перелетов ставку хотят обнулить. Эксперты предупреждают об убытке авиаотрасли в 17 миллиардов рублей и росте цен на билеты через Москву.

Прогулка с картонным Слуцким

Возле здания Госдумы задержали правозащитницу Алену Попову, которая пришла туда с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого. Полицейские объяснили задержание проведением пикета с использованием сборно-разборной конструкции без предварительного уведомления. Активистке грозит штраф на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

15 суток за паспорт

Истринский городской суд приговорил лидера протестного движения в Волоколамске Артема Любимова к 15 суткам ареста. Активиста обвинили в неповиновении требованию полицейского после того, как он отказался предоставить паспорт. Сам Любимов считает, что его задержали, чтобы воспрепятствовать проведению очередного митинга.