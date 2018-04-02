Глава Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексею Вахромееву добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта. Такую просьбу ведомство объяснило «безответственным отношением» перевозчика к безопасности полетов.

Перелеты «Саратовских авиалиний» хотят прекратить после проверки компании, чей самолет разбился в феврале после взлета из Домодедова. В авиакатастрофе тогда погиб 71 человек. В конце марта Росавиация ограничила сертификат компании до 27 апреля. Однако, по данным ведомства, перевозчик так и не устранил выявленные несоответствия. Так, члены экипажа разбившегося Ан-148 до сих пор числятся в списке персонала.

Вместе этого «Саратовским авиалиниям» предложили сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности.

Источник: ТАСС