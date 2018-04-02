«Саратовские авиалинии» призвали добровольно прекратить деятельность
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексею Вахромееву добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта. Такую просьбу ведомство объяснило «безответственным отношением» перевозчика к безопасности полетов.
Перелеты «Саратовских авиалиний» хотят прекратить после проверки компании, чей самолет разбился в феврале после взлета из Домодедова. В авиакатастрофе тогда погиб 71 человек. В конце марта Росавиация ограничила сертификат компании до 27 апреля. Однако, по данным ведомства, перевозчик так и не устранил выявленные несоответствия. Так, члены экипажа разбившегося Ан-148 до сих пор числятся в списке персонала.
Вместе этого «Саратовским авиалиниям» предложили сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности.
Источник: ТАСС
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