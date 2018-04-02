Посольство Португалии в России упростило процедуру выдачи шенгенских виз. Новые правила действуют для россиян с 1 апреля.

Внесенные изменения позволят гражданам получить визу на более долгий срок. В посольстве можно оформить годовую мультивизу вместе полугодового шенгена.

Вместе с тем, сократятся сроки рассмотрения заявления на визу. Теперь процедура займет три дня, а не неделю, как это было раньше.

Для групп и индивидуальных туристов ввели единый пакет документов. Если от путешественников из регионов требовали ваучер из каждого отеля по маршруту, то жителям Москвы достаточно было предоставить приглашение от принимающей стороны. Теперь выдача визы возможна по одному документу.

«Португалия сегодня — одна из самых сложных стран в плане предоставления документов на визу стран. Зачастую требуется подтверждение или приглашение непосредственно от отеля, в то время как для получения визы в другие страны шенгенского соглашения достаточно приглашения принимающей компании», — рассказывают туроператоры.

После введенных послаблений процесс получения виз ускорится и упростится, а популярность страны у туристов возрастет, считают эксперты.

Источник: АТОР