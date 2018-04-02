Социологи «Левада-центра» выяснили, сколько россиян придерживаются поста и отмечают Пасху.

2 % россиян постятся

Большинство россиян (78 %) во время Великого поста питаются как обычно. Почти все граждане, ответившие так, относят себя к православным. Другие 11 % респондентов соблюдают пост частично, а еще 6 % постятся только последнюю неделю перед Пасхой. Число постящихся не меняется последние 20 лет. Чаще всего следуют церковным рекомендациям женщины старше 45 лет.

Отмечать Пасху 8 апреля не собираются 8 %. Это самый высокий показатель с 1997 года. В этом году большинство участников опроса будут красить яйца. Тем не менее популярность традиции с каждым годом снижается. Еще в 2011 году яйца красили 76 % россиян. В то же время растет количество тех, кто покупает к Пасхе куличи (с 16 % в 1997 году против 40 % сейчас).

Источник: «Левада-центр»