Бывший главред «Афиши» Юрий Сапрыкин запустил образовательный проект «Полка».

Сервис дает информацию о 108 самых важных, по мнению авторов, произведениях русской литературы. В этот список вошли книги, которые «оставили след в истории, повлияли на развитие языка, а также сообщили что-то новое о мире и человеке». Составлением рейтинга занимались писатели, литературоведы, издатели, критики и преподаватели.

Пока что на сайте доступны первые 23 статьи. Уже сейчас здесь можно прочитать о романе-эпопее Толстого «Война и мир», поэме Ерофеева «Москва-Петушки» или повести Хармса «Старуха». В конце каждой из них можно найти ссылки на тексты, аудио- и видеоматериалы, относящиеся к книге.

В разделе «Списки» представлены подборки книг, объединенных общей темой, жанром, формой или стилем. Списки расставлены в хронологической последовательности. Кроме того, пользователи могут задать вопросы, заполнив форму на странице книги.

Над проектом, дизайн которого разработала студия Charmer, вместе с Сапрыкиным работают литературный критик Лев Оборин и книжный обозреватель Елена Макеенко.

Источник: «Полка»