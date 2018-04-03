Московские власти отказали в проведении акции протеста против сексуальных домогательств, запланированной на 3 апреля на Манежной площади.

По словам главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, в указанном месте будет проходить другое мероприятие. Какое именно, он не уточнил.

Изначально акцию протеста планировалось провести 29 марта с 16:00 до 20:00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу, однако затем в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерове мероприятие перенесли на ‪3 апреля на Манежную площадь. Теперь активисты собираются проводить одиночные пикеты.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. Помимо The Village, акцию протеста поддержали свыше 20 изданий.

Источник: РИА «Новости»