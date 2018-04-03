Следственный комитет установил всех причастных к организации теракта в петербургском метро, включая заказчика, организатора и исполнителей. Расследование находится в завершающей стадии.

«Заказчик, организатор и исполнители не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Тщательный анализ так называемых электронных следов позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обвиняемыми по уголовному делу о взрыве стали 11 человек. 3 апреля Мосгорсуд рассмотрит ходатайство о продлении их ареста.

Сегодня в Петербурге пройдет акция памяти жертв теракта. В соборе Святой Живоначальной Троицы проведут панихиду, в 14:00 у станции метро «Технологический институт» состоится церемония возложения цветов. Вечером в БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт «Музыка против террора».

3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек.

Источники: пресс-служба Следственного комитета, ТАСС, пресс-служба Смольного