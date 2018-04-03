Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что почти половина квартир в первых 98 домах, куда расселят москвичей в рамках программы реновации, окажутся двухкомнатными.

Треть квартир (33 %) будут однокомнатными, трехкомнатные квартиры займут 18 % от общей квартирографии, а квартиры от четырех комнат и более составят 1 %. При этом первый дом с четырехкомнатными квартирами планируется ввести в эксплуатацию не ранее второго полугодия 2019 года.

В 2018 году ожидается начало строительства 34 домов общей вместимостью 7 054 квартиры. Кроме того, до конца года власти намерены снести около десяти пятиэтажек и начать проектирование 136 новых домов.

The Village рассказывал о первых жертвах реновации и о том, как выглядит первый дом для переселенцев.



Источник: агентство «Москва»