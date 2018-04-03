В Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали торговый комплекс «Афимолл Сити». Из здания вывели около 6 тысяч человек.

Публикация от Олег (@olegchernayx) 3 Апр 2018 в 2:35 PDT

Задымление произошло в помещении ресторана Burger King на четвертом этаже, но его источник в итоге не обнаружили. «Проверка завершена, все чисто. Если и было какое задымление, то к прибытию пожарных дым развеялся», — сообщили «РБК» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Источник: ТАСС