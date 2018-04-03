Россияне смогут отправить письма в космос
Роскосмос совместно с Mail.ru Group запустили проект «Письма в космос». Желающие смогут задать вопросы космонавтам международной космической станции.
Письмо нужно разместить на сайте до 11 апреля. Лучшие обращения выберут космонавты МКС Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, после чего подготовят видеоответ. Ролик опубликуют в День космонавтики.
«Писать космонавтам можно о чем угодно — поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии», — уточнили организаторы.
Источник: «Ведомости»
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