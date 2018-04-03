Роскосмос совместно с Mail.ru Group запустили проект «Письма в космос». Желающие смогут задать вопросы космонавтам международной космической станции.

Письмо нужно разместить на сайте до 11 апреля. Лучшие обращения выберут космонавты МКС Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, после чего подготовят видеоответ. Ролик опубликуют в День космонавтики.

«Писать космонавтам можно о чем угодно — поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии», — уточнили организаторы.

Источник: «Ведомости»