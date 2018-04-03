«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны своего художественного руководителя Михаила Угарова, скончавшегося на 63-м году жизни от сердечного приступа.

Как рассказали представители театра, драматургу не дают некоммерческого места на Троекуровском кладбище в Москве из-за отсутствия государственных наград. «Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром», — отметили коллеги Угарова.

На покупку места на кладбище организаторам требуется 740 тысяч рублей. Похороны должны состояться уже в четверг. Перевести деньги можно по реквизитам, указанным на странице «Театра.doc» в Facebook.

Источник: «Театр.doc»