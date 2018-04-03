Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей.

В конце марта за медицинской помощью после нападения клещей обратились 450 пострадавших в 24 регионах страны. Эти показатели ниже средних, кроме того, пока нет информации о передаче клещами инфекционных заболеваний.

Россиянам напомнили об основных симптомах клещевого вирусного энцефалита: повышенной температуре с ознобом, а также головных и мышечных болях. Обезопасить себя от нападений клещей можно закрытой одеждой и репелентами.

Людям, чья деятельности связана с частым пребыванием на природе, советуют сделать прививку. Тем, кого все же укусили клещи, нужно обратиться за серопрофилактикой в лечебные учреждения.

Источник: «РБК»