Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий железнодорожникам продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования.

Согласно документу, получить деньги за неиспользованные билеты, купленные по невозвратным тарифам, пассажир сможет лишь в случае травмы или болезни, в том числе путешествующего с ним супруга, родителя или ребенка, смерти члена семьи, а также в случае отмены или задержки поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в билете.

Предполагается, что инициатива позволит снизить стоимость проезда на железной дороге. В случае одобрения Советом Федерации и президентом документ вступит в силу с начала 2019 года.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Интерфакс»