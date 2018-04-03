Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру с требованием закрыть ресурс «СПИД.Центр» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, разжигание розни по национальному признаку и оскорбление религиозных чувств верующих.

По мнению Милонова, «откровенный педерастически-либеральный ресурс „СПИД.Центр“» только прикрывается профилактикой заболевания. Депутат также намерен привлечь к ответственности организаторов. Это касается, в частности, директора фонда Антона Красовского. Его депутат назвал «геем на передержке».

Сам Красовский ответил, что фонд создан открыто и теперь его команда «доросла до обращения Милонова в Генпрокуратуру».

«Мне печально, что Государственная дума из парламента превратилась вот в такое… Если это действительно язык, на котором сейчас разговаривает Госдума, то мне очень печально, что сейчас в России такая Дума. Надеюсь, что следующая Дума будет лучше. Если нас закроют и меня расстреляют, то значит, нас закроют и меня расстреляют. Значит, кому-то это нужно. Возможно, это поможет России выбиться вперед», — заключил директор «СПИД.Центра».

«СПИД.Центр» существует с 2016 года и занимается профилактикой распространения ВИЧ-инфекции в России, а также оказанием помощи пациентам с положительным ВИЧ-статусом. В попечительский совет фонда входят депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина, журналист Павел Лобков, экс-сенатор Константин Добрынин.

Ранее The Village уже рассказывал, почему ситуацию с распространением ВИЧ в России приравнивают к эпидемии и как становятся СПИД-диссидентами.

Источник: TJ