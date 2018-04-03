Московская полиция второй раз за два дня задержала правозащитницу Алену Попову, стоявшую у здания Госдумы в одиночном пикете с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам.

По словам Поповой, столичные власти уже четыре раза отказались согласовать массовый пикет против домогательств со стороны парламентариев. Активистка отметила, что продолжит подавать заявки, и призвала устраивать одиночные пикеты. «Осталось четыре картонных Слуцких», — добавила она.

К акции Поповой присоединились и другие активисты. Как сообщает «Открытая Россия», задержания у Госдумы продолжаются.

У Госдумы проходит акция против домогательств в Госдуме (органа государственной власти РФ, оправдывающего сексуальные домогательства). Организатора акции уже задержала полицияhttps://t.co/TNPhjHw0K2 pic.twitter.com/z6P9vaenDB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 апреля 2018 г.

Акция за отставку депутата Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, продолжается. Пикеты проходят у здания Госдумы — органа власти, оправдывающего домогательства pic.twitter.com/erxgv8YpeH — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 апреля 2018 г.

Накануне Попову также задержали у здания Госдумы с картонной фигурой Слуцкого, которую полиция посчитала сборно-разборной конструкцией. Активистку отпустили из отдела без составления протокола.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении политика. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. Помимо The Village, акцию протеста поддержали свыше 20 изданий.

Источник: Алена Попова