Члены Совета по правам человека при президенте России обратились в Роскомнадзор с просьбой не блокировать мессенджер Telegram.

ФСБ, в свою очередь, просят найти другие способы законного доступа к переписке. При этом проверять призывают не всех пользователей, а только тех, кто несет угрозу национальной безопасности.

В СПЧ добавили, что современные методы шифрования не позволяют руководству мессенджера самостоятельно дешифровать сообщения. Прецедент же в виде блокировки Telegram поставит под угрозу и другие мессенджеры.

«Новые технологические вызовы, с которыми правоохранительные органы сталкиваются на протяжении всей своей истории, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность», — резюмируют в обращении.

20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. Если руководство мессенджера не предоставит их до 4 апреля, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки приложения. Павел Дуров уже заявил, что не выдаст ключи шифрования и объяснил, почему это невозможно.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: «Интерфакс»