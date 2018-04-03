На Никитском бульваре после двух месяцев завершили реставрацию фасадов Дома Гоголя — объекта культурного наследия федерального значения.

В ходе работ фасады очистили от старой краски, после чего специалисты выровняли стены здания и покрасили их в светло-охристый цвет. Такого цвета были все дореволюционные жилые дома в Москве.

Дом Гоголя возвели в начале XIX века. С 1847 по 1870-е годы здесь жил граф Алексей Толстой. Гоголь провел в доме последние четыре года жизни: с 1848 по 1852-й. Сейчас в здании находится музей писателя и научная библиотека.

Источник: сайт мэрии Москвы