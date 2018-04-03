Политехнический музей и издательство «Яндекса» запустили платформу «Большой музей». Она помогает музеям создавать сайты, мобильные приложения и базы знаний, а также открывает пользователям онлайн-доступ к коллекциям.

«Ни одна экспозиция не может вместить все, чем обладает музей — Политех столкнулся с этим в процессе создания своей новой экспозиции. Каждый музей может дать гораздо больше знаний и предоставить посетителю право самому решать, как глубоко он хочет погрузиться в историю выставок, экспонатов или открытий», — рассказывают об идее ее создатели. По задумке, музеи смогут структурировать свои архивы и создавать материалы в цифровых форматах.

Политех начинает работу на платформе «Большой музей» с рассказа об истории создания выставки «Россия делает сама» — экспозиции Политеха на ВДНХ, посвященной научным открытиям и изобретениям.

К проекту уже присоединилась Третьяковская галерея, которая рассказывает в проекте о выставке Василия Верещагина. Музей истории ГУЛАГа публикует в здесь же документальные свидетельства того, как реальные исторические события определяют жизнь людей. А Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича рассказывает о первых музыкантах-гастролерах и объясняет, как подготовиться к концерту, чтобы получить максимальное впечатление от музыки.

Первые три месяца музеи могут пользоваться платформой бесплатно, за дальнейшее сотрудничество взимается плата. Подать заявку на участие в «Большом музее» можно здесь: [email protected].

Источник: пресс-служба «Яндекса»