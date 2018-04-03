В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, городской транспорт будет работать дольше.

Московский метрополитен закроется на час позже обычного — в 02:00. Наземный транспорт будет работать до 03:30 по 161 наиболее востребованному маршруту. Потом москвичи смогут воспользоваться постоянными ночными маршрутами. МЦК работает по обычному режиму.

На Пасху, Красную горку и Радоницу, которые отмечаются 8, 15 и 17 апреля соответственно, введут 37 бесплатных маршрутов. Автобусы будут курсировать в праздники с 05:30 до 19:00. С их помощью можно доехать до 17 кладбищ: Хованского, Николо-Архангельского, Востряковского, Митинского, Домодедовского, Перепечинского, Химкинского, Котляковского, Зеленоградского.

Кроме того, 8 апреля увеличится количество остановок 53 пригородных поездов. Такси в свою очередь пообещали не повышать тарифы на пасхальные праздники.

Ранее сообщалось, что для обеспечения доступа к кладбищам в церковные праздники на нескольких улицах ограничат движение.

Источник: сайт мэрии Москвы