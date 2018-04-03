У ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram (обновлено)
Обновление: добавлено информация об освобождении задержанных
У здания ФСБ на Кузнецком мосту задержали участников акции против возможной блокировки Telegram. Они вслух читали личные переписки из мессенджера.
О задержании сообщил в твиттере один из организаторов встречи — Анатолий Капустин. Накануне он делал анонс в соцсетях.
Сотрудники полиции отвели активистов в автозак, где попросили предоставить документы. Среди задержанных — сам Капустин, Орест Черчесов, Артем Штанов, Елизавета Корси, Вероника Буренкова и лидер SERB Игорь Бекетов. Все они сейчас находятся в ОВД по Мещанскому району. Там же протестующим сказали, что их доставили для профилактической беседы.
UPD (20:50): После составления протоколов участников акции отпустили.
20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. Если руководство мессенджера не предоставит их до 4 апреля, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки приложения. Павел Дуров уже заявил, что не выдаст ключи шифрования.
Ранее The Village разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.
Источник: Анатолий Капустин
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