Обновление: добавлено информация об освобождении задержанных

У здания ФСБ на Кузнецком мосту задержали участников акции против возможной блокировки Telegram. Они вслух читали личные переписки из мессенджера.

О задержании сообщил в твиттере один из организаторов встречи — Анатолий Капустин. Накануне он делал анонс в соцсетях.

Сотрудники полиции отвели активистов в автозак, где попросили предоставить документы. Среди задержанных — сам Капустин, Орест Черчесов, Артем Штанов, Елизавета Корси, Вероника Буренкова и лидер SERB Игорь Бекетов. Все они сейчас находятся в ОВД по Мещанскому району. Там же протестующим сказали, что их доставили для профилактической беседы.

Короче сейчас в Москве задержали 8 человек за то, что мы около приемной ФСБ ЧИТАЛИ ВСЛУХ СВОЮ ЛИЧНУЮ ПЕРЕПИСКУ из Telegram — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 3 апреля 2018 г.

UPD (20:50): После составления протоколов участников акции отпустили.

20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. Если руководство мессенджера не предоставит их до 4 апреля, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки приложения. Павел Дуров уже заявил, что не выдаст ключи шифрования.

Ранее The Village разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: Анатолий Капустин