Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Задержание за чтение

У здания ФСБ на Кузнецком мосту задержали участников акции против возможной блокировки Telegram. Они вслух читали личные переписки из мессенджера. Восьмерых активистов доставили в ОВД по Мещанскому району, где с ними провели профилактическую беседу. После составления протоколов задержанных отпустили.

Профилактика СПИДа как гей-пропаганда

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал закрыть ресурс «СПИД.Центр» за гей-пропаганду. Вместе с тем он призвал привлечь к ответственности организаторов. В обращении упоминается директор фонда Антон Красовский. Его депутат назвал «геем на передержке».

Сборы на похороны

«Театр.doc» начал сбор денег на похороны своего худрука Михаила Угарова, которому не дают некоммерческое место на Троекуровском кладбище в Москве из-за отсутствия государственных наград. За покупку места на кладбище власти просят 740 тысяч рублей.

Пикеты вместо митинга

Московские власти отказали в проведении акции протеста против сексуальных домогательств. Решение объяснили проведением в этом же месте другого мероприятия. Теперь активисты собираются проводить одиночные пикеты.

Поезда невозврата

Госдума приняла законопроект, позволяющий железнодорожникам продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Предполагается, что инициатива снизит стоимость проезда на 10-20 %. Документ может вступить в силу с начала 2019 года.

Современное «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» выложила первую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Эпизод посвятили Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных мультфильмах. В новом эпизоде зритель знакомится с сестрой Дяди Федора.

Отмена «Ласточки»

Фестиваль музыки и активного отдыха «Ласточка» в Москве отменили в 2018 году из-за чемпионата мира по футболу, одной из главных площадок которого станет стадион «Лужники». В эти же даты здесь планировался праздник. Следующее мероприятие организаторы проведут в 2019 году.

Запрет на пиво

Росалкогольрегулирование предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом. Считается, что это подтолкнет бизнесменов регистрироваться в качестве юридических лиц и упростит контроль за нелегальным рынком.