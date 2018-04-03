В Московском метрополитене завершается строительство станции «Боровское шоссе» Калининско-Солнцевской линии. Сейчас здесь идут отделочные работы, монтаж и пусконаладка оборудования.

На стенах установят металлокерамические панели светло-серого, темно-серого и оранжево-медного цвета.

Новая станция находится в районе пересечения Боровского шоссе и Приречной улицы. «Боровское шоссе» расположена между станциями «Солнцево» и «Новопеределкино» строящегося участка Калининско-Солнцевской линии. Всего в состав ветки войдут семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Новые станции улучшат транспортное обслуживание для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Запуск работы участка намечен на начало лета.

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Источник: сайт мэрии Москвы