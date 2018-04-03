Парк имени Святослава Федорова на севере Москвы благоустроят с учетом пожеланий жителей Бескудниковского района.

В ближайшее время власти начнут работы по озеленению территории и реставрации памятников Святославу Федорову и героям Великой Отечественной войны. Действующее освещение заменят на новое. В парке теперь появятся камеры видеонаблюдения. Отдельные зоны разобьют для отдыхающих и хозяев собак. Имеющиеся детские площадки решили модернизировать. Пока дети играют, родители смогут воспользоваться уличной библиотекой.

В центральной части решили разместить детские аттракционы и танцплощадку. Главную аллею украсят сухой фонтан и сцена. Во время прогулки москвичи смогут пройтись по аллее зонтов, посетить в сад ароматов и отдохнуть в беседках.

Отдельные площадки с тренажерами, полем для мини-футбола и хоккея установят для спортсменов. На территории появятся, в том числе, скейт-парк, велодорожки, велопрокат и каток. Зимой здесь проложат лыжные трассы и обустроят деревянную горку для катания на санках.

Источник: сайт мэрии Москвы