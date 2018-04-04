Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина заключил, что конкуренция на состоявшихся 18 марта президентских выборах в России оказалась самой низкой за всю историю страны.

Для сравнения выборов использовался так называемый индекс Лааксо — Таагеперы, который зависит от результатов лидера и считается показателем уровня настоящей конкуренции, в отличие от обычного числа кандидатов в списке для голосования. В 2018 году он составил 1,62 — меньше, чем во всех предыдущих президентских кампаниях. В 2004 году этот показатель равнялся 1,73, в 2008 году — 1,83, а на остальных выборах он был выше двух.

По словам экспертов, значительно сократилась и амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина. Если в 2012 году она варьировалась между 46,95 и 99,76 %, то теперь наблюдались вариации в диапазоне от 64,38 до 93,38 %.

«Сглаживание результатов связано с тем, что часть регионов получила указание не усердствовать и показала более низкие результаты, а в крупных городах произошло снижение явки протестного электората за счет кампании бойкота. Но в целом результаты кандидатов показывают, что они провели плохие кампании, особенно в региональном разрезе», — пояснил соавтор доклада, политолог Александр Кынев.

В марте об отсутствии реальной конкурентной борьбы на президентских выборах и во время предвыборной кампании в России заявила и ОБСЕ. В организации отметили, что большинство кандидатов открыто говорили, что не надеются выиграть, и «публично высказывали уверенность в победе действующего президента».

Ранее The Village рассказывал, как проходили выборы президента России, за кого отдали свои голоса иностранцы, кто и зачем поддержал наименее популярных кандидатов и как к своему результату относится сам Путин.

Источник: «Ведомости»