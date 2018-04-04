Обновлено: добавлена информация об одном погибшем.

В торговом центре «Персей для детей» в столичном районе Соколиная Гора произошел пожар. По предварительным данным, в здании загорелась крыша и одно из складских помещений с игрушками на четвертом этаже.

Посетителей эвакуируют по спасательной лестнице. Из здания уже вывели около 300 человек, но на верхних этажах еще остаются люди.

По данным РИА «Новости», есть пострадавшие. В «Интерфаксе» уточняют, что это один человек, которого уже вывели из ТЦ. В МЧС эту информацию пока не подтвердили.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

UPD (13:50): В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» погиб один человек. По данным Mash, это 45-летний Алексей Карпов.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине. Спасти его не удалось», — рассказали ТАСС в службе скорой помощи.

По неофициальным данным, также пострадали от одного до трех пожарных.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

The Village уже рассказывал, как торговые центры выполняют требования пожарной безопасности, не забывая при этом сэкономить.

Источник: МЧС