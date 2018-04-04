После пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают точное количество людей, находившихся в торговом центре, и площадь возгорания. Следователям также предстоит осмотреть место происшествия и допросить свидетелей произошедшего. Определен ли круг лиц, причастных к совершению преступления, пока не уточняется.

Днем в среду, 4 апреля, в московском торговом центре «Персей для детей» загорелся склад с детскими игрушками. Из здания эвакуировали около 300 человек, но один из работников ТЦ погиб по дороге в больницу. Также при тушении пожара пострадали шесть сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

The Village уже рассказывал, как торговые центры выполняют требования пожарной безопасности, не забывая при этом сэкономить.

Источник: Следственный комитет России