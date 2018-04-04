«Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play приложения со скрытыми майнерами криптовалют. Cмартфоны, на которых установлены вредоносные приложения, медленнее работают, быстрее разряжаются и сильно нагреваются, из-за чего устройства могут выйти из строя.

По данным экспертов, самые популярные приложения-майнеры оказались связаны с футболом. Так, приложение PlacarTV для просмотра футбольных роликов при запуске открывает HTML-файл со встроенным скриптом Coinhive, использующим ресурсы смартфона для добычи валюты Monero.

«Вы скачиваете футбольное приложение, наслаждаетесь игрой, а в это время встроенный в него скрытый майнер добывает цифровую валюту для своих хозяев. Заметить это довольно сложно: во-первых, вам попросту не до того во время матча, во-вторых, видео тоже нагревает телефон и разряжает батарею, как и майнер», — пояснили в компании.

Также функционал майнера нашли в некоторых VPN-сервисах. Например, приложение Vilny.net, до сих пор доступное в Google Play, скачивает вредоносный файл и запускает его в фоновом режиме. При этом сервис отслеживает температуру и уровень заряда смартфона, снижая риск обнаружения майнера. К настоящему времени Vilny.net загрузили свыше 50 тысяч раз, основными его жертвами стали российские и украинские пользователи.

Источник: пресс-служба «Лаборатории Касперского»