Сколько россиян нуждаются в отдыхе от интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян считают необходимым периодически ограничивать время, проведенное в интернете.
61,6 %
россиян нуждаются
в отдыхе от интернета
К апрелю интернет-аудитория в России достигла 80 % населения страны, за год увеличившись на 5 процентных пунктов. При этом 19 % пользователей выразили мнение, что необходимо «всегда оставаться в сети».
За прошедший год почти половина пользователей (45 %) специально отключали доступ к Сети на день или больше, а две трети вынужденно оставались без интернета. В этой ситуации 8 % респондентов испытывали негативные ощущения, подавленность или тревожность, а 7 % чувствовали радость и расслабленность. В то же время большинство опрошенных не замечали никаких изменений.
Каждый пятый пользователь (22 %) заявил, что исчезновение интернета ничего не изменит в личной жизни. Еще 8 % признались, что не представляют выполнение повседневных действий без возможности выйти в Сеть.
Источник: ВЦИОМ
КомментарииПодписаться