Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян считают необходимым периодически ограничивать время, проведенное в интернете.

61,6 % россиян нуждаются

в отдыхе от интернета

К апрелю интернет-аудитория в России достигла 80 % населения страны, за год увеличившись на 5 процентных пунктов. При этом 19 % пользователей выразили мнение, что необходимо «всегда оставаться в сети».

За прошедший год почти половина пользователей (45 %) специально отключали доступ к Сети на день или больше, а две трети вынужденно оставались без интернета. В этой ситуации 8 % респондентов испытывали негативные ощущения, подавленность или тревожность, а 7 % чувствовали радость и расслабленность. В то же время большинство опрошенных не замечали никаких изменений.

Каждый пятый пользователь (22 %) заявил, что исчезновение интернета ничего не изменит в личной жизни. Еще 8 % признались, что не представляют выполнение повседневных действий без возможности выйти в Сеть.

Источник: ВЦИОМ