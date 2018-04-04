Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сальмонеллеза в Швеции.

С начала года ветеринарная служба королевства зафиксировала более 1 тысячи кошек, зараженных инфекцией. В результате контакта с больными животными в шести графствах Швеции оказались инфицированы десять детей дошкольного возраста. Власти страны попросили соблюдать личную гигиену при контактах с птицами и кошками.

Как пояснили в российском ведомстве, с 2007 по 2016 годы в Швеции ежегодно регистрируют около 3 тысяч случаев заболевания сальмонеллезом у людей.

Источник: Роспотребнадзор