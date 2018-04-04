Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Пожар на востоке Москвы

Днем в московском торговом центре «Персей для детей» загорелся склад с детскими игрушками. Из здания эвакуировали около 300 человек, но один из работников ТЦ погиб по дороге в больницу. Также при тушении огня пострадали шесть пожарных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Террористические мессенджеры

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2017 году при подготовке всех терактов в России террористы использовали мессенджеры. По словам Бортникова, за год в стране случилось четыре теракта, еще 25 удалось предотвратить.

Закрытие «Гоши Рубчинского»

Дизайнер Гоша Рубчинский решил закрыть свой бренд и пообещал запустить вместо него «что-то новое». Июньское шоу бренда в Париже отменили. Таким образом, показ в Екатеринбурге стал последним. Новых сезонных коллекций не ожидается.

Самые неконкурентные выборы

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина заключил, что конкуренция на прошедших 18 марта президентских выборах оказалась самой низкой за всю историю России. Для сравнения использовался индекс Лааксо — Таагеперы, который зависит от результатов лидера и считается показателем уровня настоящей конкуренции.

Проверка «серых» сим-карт

Сотовые операторы начали проверять свои базы на наличие абонентов с «серыми» сим-картами. Если клиенты не подтвердят свою личность до 1 июня, их отключат от сети. По словам участников рынка, примерно 20 % базы операторов составляют серые абоненты, которые покупают по несколько сим-карт в месяц и используют их для одного-двух звонков.

Открытие летних веранд

В Москве открылись первые летние веранды при кафе. В ЦАО их уже можно найти на Цветном бульваре, Рождественке и в Весковском переулке. Всего в 2018 году в столице должны появится 2 575 летних кафе. Сезон веранд продлится по 1 ноября.