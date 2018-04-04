Президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов сообщил, что летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля. В этот день свою работу начнут прогулочные суда, маршрут которых ограничивается границами города.

Круизные суда, заходящие в порты других регионов, начнут ходить 28 апреля, а 12 мая состоится торжественное открытие сезона с участием парада около 50 судов. «Они, возможно, со скидками, смогут прокатить всех желающих по центральной части города», — отметил Евдокимов.

Для прогулок по Москве-реке задействуют около 100 теплоходов вместимостью от 20 до 200 мест. Стоимость поездки для россиян по сравнению с прошлым годом не изменится и составит от 400 до 900 рублей за 2–3 часа.

Ранее The Village рассказывал, как работает речная навигация в Москве.

Источник: агентство «Москва»