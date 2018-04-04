Вчера, 3 апреля, Facebook заблокировал ряд аккаунтов, которые, по мнению социальной сети, подконтрольны российскому Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей».

Среди заблокированных ресурсов оказалась страница московского департамента экономической политики, на которую подписано около 6,5 тысяч человек. «Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через запрос в Facebook», — сообщил представитель ведомства в разговоре с «РБК».

Как обнаружило издание, полгода назад SMM-услуги департаменту оказывал некий Глеб Васильченко, размещавший на странице ведомства во «ВКонтакте» официальный контент, включая видео. Человека с таким же именем власти США обвиняют в работе на «фабрику троллей» и вмешательстве в выборы президента. Это обстоятельство могло послужить причиной блокировки, считает издание.

Представитель российского ведомства заявил «РБК», что Глеб Васильченко «не работает в департаменте и им не известен». При этом вскоре после обращения издания со страницы ведомства во «ВКонтакте» удалили видео, содержавшее ID мужчины.

Сам Васильченко ранее отрицал «РБК» связь с «фабрикой троллей», однако его бывший коллега подтверждал изданию факт работы Васильченко в Агентстве интернет-исследований.

В феврале Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы. По данным ведомства, они устраивали в соцсетях политические диспуты под выдуманными именами, чтобы «принизить роль Хиллари Клинтон и помочь избранию президентом США Дональда Трампа». В марте американские власти ввели санкции против обвиняемых.

Источник: «РБК»