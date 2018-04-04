Россия оказалась на первом месте среди стран Совета Европы по объему компенсаций, взысканных Европейским судом по правам человека в 2017 году. Об этом сообщается в ежегодном докладе о деятельности Страсбургского суда.

За прошедший год ЕСПЧ присудил компенсации на общую сумму 60,4 миллиона евро, четверть из которых (14,6 миллиона евро) — по делам против России. В 2016 году со страны взыскали вдвое меньшую сумму — 7,4 миллиона евро. Другими лидерами по объему выплат за нарушения Европейской конвенции по правам человека стали Италия (12,5 миллиона евро), Турция (11,6 миллиона евро) и Словакия (5,9 миллиона евро).

Также Россия оказалась первой по числу новых дел в ЕСПЧ: в прошлом году суд начал рассмотрение 370 жалоб против страны, что на 30 % больше, чем годом ранее. У расположившейся на втором месте Турции почти в три раза меньше рассматриваемых дел — 138. Единственными странами, против которых за год не завели ни одного дела, стали Андорра, Люксембург и Норвегия.

Кроме того, Россия заняла первое место по числу дел, попавших под усиленных контроль, — 18,2 % от их общего числа. Главными темами, требующими усиления контроля во всех странах Совета Европы, стали действия сил безопасности (17 %), условия содержания под стражей (14 %) и правомерность задержания (11 %).

В начале марта СМИ сообщили, что российские власти рассматривают возможность отказа от Европейской конвенции по правам человека.

Источник: ЕСПЧ