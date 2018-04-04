Центр организации дорожного движения намерен открыть в Москве переходы, подсвечивающие пешеходов. «Это будет не только красиво, но и энергоэффективно», — заявил глава ЦОДД Вадим Юрьев.

Пока что дополнительной подсветкой оснастили светофоры на 68 пешеходных переходах. По словам чиновника, такое решение «помогает снижать уровень аварийности и хорошо влияет на безопасность движения».

Такая подсветка издалека уже заметна водителю. Он видит переход и сигнал светофора и может затормозить заранее.

И пешеходов тоже будем подсвечивать, в первую очередь на нерегулируемых переходах. pic.twitter.com/kabakrloFm — ЦОДД (@gucodd) 4 апреля 2018 г.

«В прошлом году были выбраны пять аварийно-опасных пешеходных переходов и был проведен эксперимент с подсветкой. Аварийность на них снизилась до нуля, никто из пешеходов не погиб», — пояснил Юрьев, отметив, что в ближайшие два года подобная подсветка может появиться на 100 новых объектах.

Источник: «Интерфакс»