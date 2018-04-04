В Москве появятся переходы с подсветкой пешеходов
Центр организации дорожного движения намерен открыть в Москве переходы, подсвечивающие пешеходов. «Это будет не только красиво, но и энергоэффективно», — заявил глава ЦОДД Вадим Юрьев.
Пока что дополнительной подсветкой оснастили светофоры на 68 пешеходных переходах. По словам чиновника, такое решение «помогает снижать уровень аварийности и хорошо влияет на безопасность движения».
«В прошлом году были выбраны пять аварийно-опасных пешеходных переходов и был проведен эксперимент с подсветкой. Аварийность на них снизилась до нуля, никто из пешеходов не погиб», — пояснил Юрьев, отметив, что в ближайшие два года подобная подсветка может появиться на 100 новых объектах.
Источник: «Интерфакс»
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