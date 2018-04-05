Социальная сеть Facebook сканирует личные сообщения пользователей своего мессенджера. Об этом Bloomberg рассказала представительница Messenger.

Переписку проверяют на наличие противоправного и оскорбительного контента. Сообщения, не отвечающие требованиям соцсети, блокируют. Для проверки используют те же инструменты, что и в публичных постах.

«Когда вы отправляете фотографию, наши автоматизированные системы сканируют ее, используя систему сравнения снимков, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей», — пояснила собеседница издания. Также Messenger проверяет на вирусы ссылки, пересылаемые пользователями.

«Facebook разработал эти автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на нашей платформе», — добавила представительница компании.

Ранее Facebook обвинили в утечке информации о пользователях к британскому агентству Cambridge Analytica, которое подозревают в сотнях случаев вмешательства в выборы, в том числе при избрании президента США Дональда Трампа. Компания могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей соцсети.

Источник: Bloomberg