Археологи обнаружили в центре Москвы белокаменные надгробия XVI–XVII веков и фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника XVII–XVIII веков.

Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке. На этом месте до начала XX века располагался старейший в Москве Златоустовский монастырь, первое упоминание о котором датируется 1412 годом. Сейчас от его архитектурного ансамбля остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.

В столичном департаменте культурного наследия допускают, что из найденных артефактов сформируют лапидарий под открытым небом. Это музей старинной письменности, сохранившейся на камнях, каменных плитах и надгробиях. Такую письменность и называют лапидарной.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы