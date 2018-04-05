Аэропорты Шереметьево и Домодедово не успеют достроить новые взлетно-посадочные полосы до начала чемпионата мира по футболу. На это указывает мартовский доклад Росавиации.

Из документа следует, что третья полоса Шереметьева к марту была готова лишь на 55 %, а рулежные дорожки для нее — на 39–90 %. К маю, когда должны быть завершены все работы перед ЧМ, полосу сдать не успеют. Скорее всего, ее введут в эксплуатацию лишь в конце 2018 года. Среди причин задержек значатся проблемы с переносом газопровода и нефтепродуктопровода, выкупом участков и сложной структурой местности. Достоверность выводов газете «Ведомости» на условиях анонимности подтвердили три участника совещания в Минтрансе и два федеральных чиновника.

В Домодедове риск несвоевременного запуска второй полосы связан с тем, что подрядчика строительства — «Строительное управление — 1» — признали банкротом. Сама полоса готова уже на 80 %, но быстро найти нового исполнителя на этой стадии работ невозможно. Предполагается, что СУ-1 завершит проект уже после ЧМ-2018.

Шереметьево и Домодедово имеющиеся прогнозы пока не прокомментировали. Чиновники уточняют, что аэропорты смогут принять гостей ЧМ и без новых полос. По их словам, объекты включили в программу подготовки к чемпионату, чтобы гарантировать бесперебойное финансирование работ.

Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьеве строится с 2011 года. На нее потратили уже 55,7 миллиарда рублей.

Новую полосу в Домодедове строят с 2014 года. Она должна заменить вторую полосу аэропорта, которую превратят в рулежную дорожку. Стоимость строительства составляет почти 13 миллиардов рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: «Ведомости»