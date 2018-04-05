Обновление: добавлена информация о причинах эвакуации

На Курском вокзале Москвы сработала пожарная тревога, сообщает корреспондент The Village.

Администрация предупреждает об опасности пожара. Посетителей просят покинуть помещение по эвакуационным выходам.

В то же время у торгового комплекса «Смоленский пассаж» в центре Москвы проходят плановые пожарные учения.

По словам очевидцев, из окна на втором этаже комплекса идет белый дым. Прибывшие на место пожарные подняли люльку на уровень второго-третьего этажей.

У Смоленского пассажа в центре Москвы проходят пожарные учения https://t.co/LJ2tPTBqMW pic.twitter.com/qwAo8Khltc — РИА Новости (@rianru) 5 апреля 2018 г.

UPD (12:35): Причиной эвакуации Курского вокзала стали плановые межведомственные учения, сообщили в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Эвакуацию совместно провели МЧС, службы вокзала и полиции. Подобные проверки проходят дважды в год.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

Источник: РИА «Новости»